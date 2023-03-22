Також законопроект передбачає посилення індивідуальних перевірок громадян Росії при переміщенні через зовнішній кордон ЄС на територію Литви.

Сейм Литви у першому читанні прийняв законопроект, який забороняє громадянам РФ і Білорусі подаватися на громадянство, а також купувати нерухомість у країні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Литви. "Переважна більшість громадян РФ підтримують військові дії своєї країни, вони не вживають заходів для припинення агресії режиму, тому відповідальність лягає і на громадян цих країн", - заявила заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшене.

Вона зазначила, що для змінення їхньої поведінки, доцільно встановити обмежувальні заходи, пов'язані з можливістю громадян Росії та Білорусі відвідувати Литву і в'їжджати на територію Євросоюзу.

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Зокрема, законопроектом пропонується зупинити прийом візових заявок від громадян Росії та Білорусі у візових установах Литви за кордоном. Також у разі ухвалення закону буде зупинено прийом заяв росіян і білорусів щодо набуття литовського громадянства.

Також у країні пропонують зупинити право громадян РФ та юридичних осіб, набувати у власність нерухомість на території Литви, за винятком, коли громадянин Росії має дозвіл на тимчасове проживання.

Крім того, законопроект передбачає посилення індивідуальних перевірок громадян Росії при переміщенні через зовнішній кордон ЄС на територію Литви.

Позиція Литви щодо війни в Україні

Влада і громадяни Литви з самого початку нападу РФ підтримують Україну. Влада постійно виділяє пакети допомоги ЗСУ, а громадяни збирають гроші на дрони й інше обладнання для українських військових.

Також країна приєдналася до санкційного режиму проти РФ.

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