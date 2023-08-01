Раніше китайські зоопарки вже показували стрижених собак під виглядом вовків.

Китайські зоопарки, ймовірно, підробляють тварин в зоопарках у прямому сенсі. На черговий підозрілий випадок звернули увагу відвідувачі зоопарку міста Ханчжоу в центрально-східній частині Китаю, пише Sky News.

Так, Інтернет-користувачі поставили під сумнів справжність ведмедів в зоопарку після того, як поширилися фотографії, на яких тварина стоїть на тонких задніх лапах. Це було схоже на те, ніби людина просто вдягнула костюм ведмедя. Пізніше з’явилися і відео, що теж додають роздумів.

Власники зоопарку помітили цю хвилю сумнівів в інтернеті і спростували гіпотезу про те, що ведмедів у вольєрі грають переодягнуті актори.

"Деякі люди думають, що я стою як людина", – йдеться в дописі зоопарку, написаному "від імені" ведмедя.

Крім того в зоопарку пояснили, що це так звані сонячні ведмеді, які істотно відрізняються від звичних ведмедів. Вони менші і мають трохи іншу "фігуру", що і робить їх любителями постояти на задніх лапах.

Між тим Sky News відзначає, що це далеко не перший випадок, коли китайські зоопарки звинувачують у фальсифікації тварин. В минулому вже спалахували скандали, коли вовки або африканські коти у вольєрах були підозріло схожими на підстрижених собак певних порід.

А ось мешканці провінційного містечка в Італії нещодавно могли побачити справжнісінького слона на парковці біля супермаркету. Як писав УНІАН, екзотична тварина втекла із зоопарку та подалася в мандри мальовничими пагорбами італійської провінції.

Близьке знайомство з представниками дикої фауни також залишило яскраві спогади у мешканців американскього містечка, де вулицями гуляв алігатор, та австрійського села, куди завітав кенгуру.

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