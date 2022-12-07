Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі.
Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у мікроблозі Twitter. Він назвав це ще одним кроком на шляху до збільшення бронетанкового потенціалу Збройних сил Польщі.
"Сполучені Штати Америки схвалили продаж додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Ми починаємо переговори про ціну. Сильна армія в безпеці", - зазначив Блащак.
За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році.
Танки Abrams: що відомо
M1 Abrams - це основний бойовий танк США, який серійно випускають з 1980 року. Є одним з найбільш важких танків - його вага становить 66,8 т. Максимальна швидкість - 68 км/год.
Він стоїть на озброєнні армії і морської піхоти Сполучених Штатів Америки, а також збройних сил інших країн. Як писав УНІАН, за рівнем технічної оснащеності Abrams випереджають будь-який танк армії РФ на покоління.
У квітні Польща замовила 250 таких танків, перші прибули в країну вже в середині липня.
Крім того, в грудні Варшава отримала 10 танків Black Panther і 24 самохідні гаубиці з Південної Кореї.
Відомо, що зараз Україна веде переговори з США про передачу танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.