Перші поставки можливі вже в 2023 році.

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі.

Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у мікроблозі Twitter. Він назвав це ще одним кроком на шляху до збільшення бронетанкового потенціалу Збройних сил Польщі.

"Сполучені Штати Америки схвалили продаж додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Ми починаємо переговори про ціну. Сильна армія в безпеці", - зазначив Блащак.

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За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році.

Танки Abrams: що відомо

M1 Abrams - це основний бойовий танк США, який серійно випускають з 1980 року. Є одним з найбільш важких танків - його вага становить 66,8 т. Максимальна швидкість - 68 км/год.

Він стоїть на озброєнні армії і морської піхоти Сполучених Штатів Америки, а також збройних сил інших країн. Як писав УНІАН, за рівнем технічної оснащеності Abrams випереджають будь-який танк армії РФ на покоління.

У квітні Польща замовила 250 таких танків, перші прибули в країну вже в середині липня.

Крім того, в грудні Варшава отримала 10 танків Black Panther і 24 самохідні гаубиці з Південної Кореї.

Відомо, що зараз Україна веде переговори з США про передачу танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.

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