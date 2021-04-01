Прихильник Путіна прилетів до Грузії з друзями, щоб відсвяткувати день народження 1 квітня.

Російський пропагандист Володимир Познер, прибуття якого в Грузії спровокувало нічні протести, уже виїхав з Тбілісі.

Про це повідомляє Руставі-2.

У грузинській столиці росіянин планував гучно відсвяткувати свій день народження. Уточнюється, що він вилетів чартерним рейсом на світанку.

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Що трапилося

Вночі у Тбілісі громадські активісти влаштували протест через приліт відомого російського пропагандиста Володимира Познера. Згодом до них приєдналися й опозиційні політики.

Прихильник Путіна прилетів до Грузії з друзями, щоб відсвяткувати день народження 1 квітня. Натовп зібрався під будівлею готелю Vinotel Boutique Hotel.

Протестувальники намагалися прорватися в готель, але їх зупинила поліція. Пізніше почалися зіткнення активістів із силовиками, будівля готелю закидали яйцями.

Згодом Володимир Познер покинув через поліцейський кордон Vinotel Boutique Hotel та перебрався в готель Rooms, у якого також почали збиратися учасники протесту. Частина з них заявили, що збираються ночувати біля готелю, щоб Познер покинув Грузію.

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Автор: Яна Ставська