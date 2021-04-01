Грузинська опозиція обурена його заявами про те, що Абхазія більше ніколи не буде частиною Грузії.

31 березня в центрі Тбілісі відбулися зіткнення протестувальників із поліцією через приїзд російського журналіста Володимира Познера.

Про це повідомляє телеканал Руставі 2.

Відомий телеведучий прилетів до Грузії з друзями, щоб відсвяткувати день народження 1 квітня. Протестувальники зібралися під будівлею готелю Vinotel Boutique Hotel.

Протестувальники намагалися прорватися в готель, але їх зупинила поліція. Пізніше почалися зіткнення активістів із силовиками, будівля готелю закидали яйцями.

Згодом Володимир Познер покинув через поліцейський кордон Vinotel Boutique Hotel та перебрався в готель Rooms, у якого також почали збиратися учасники протесту. Частина з них заявили, що збираються ночувати біля готелю, щоб Познер покинув Грузію.

Чому активісти протестують проти приїзду Познера

Грузинська опозиція обурена його заявами про те, що Абхазія більше ніколи не буде частиною Грузії.

"І хоча це, звичайно, не наукове дослідження, але таке у мене було відчуття, що взагалі абхазці не дуже хотіли бути частиною Грузії", - заявив Познер у 2017 році.

Абхазія - це невизнана самопроголошена республіка, яка перебуває під військовим контролем Росії. Більшість країн світу визнає регіон автономною республікою у складі Грузії.

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Автор: Олег Давигора