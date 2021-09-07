Гравій потрапив в обличчя Джастіна Трюдо, проте він не зазнав серйозних травм.

Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закидали камінням після мітингу, на якому він назвав противників вакцинації "маргіналами". Люди почали жбурляти у політика гравій, коли він вже заходив до автобуса.

Про інцидент повідомило видання CTV News.

Під час свого візиту до металургійного заводу в місті Велланд, у канадській провінції Онтаріо, Трюдо висловився про "ворогів вакцинації" та пообіцяв, що робітники та представники бізнесу отримають підтримку на час пандемії, якщо його уряд оберуть на голосуванні 20 вересня. 15 серпня прем'єр розпустив парламент, наприкінці місяця у Канаді відбудуться дострокові вибори.

Проте канадці, які прийшли послухати промову Трюдо, обурилися його словами. Прем'єр назвав людей, які виступають проти вакцини від коронавірусу, "маргінальними елементами", котрі не вірять у науку.

Читайте такожЄвросоюз продовжить санкції проти Росії за окупацію Криму - журналістОкрім цього, Трюдо заявив, що не дозволить протестувальникам, які виступають проти обов'язкової вакцинації працівників, диктувати усій Канаді свої умови.

Після промови політик ішов до автобуса, а люди почали кидати у нього каміння. Трюдо майже встиг сховатися від агресії, проте деякі протестувальники таки потрапили у прем'єра гравієм.

Сам політик згодом повідомив, що каміння дійсно потрапило йому у голову та обличчя, проте він не сильно постраждав. За словами Трюдо, він не стане відступати та звертати увагу на агресію і буде надалі боротися за захист канадців від вірусу.

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Автор: Поліна Кузенко