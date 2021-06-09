Президент наголосив, що проект "Північного потоку-2" є політичною зброєю Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час яких скоординував позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів "Групи семи" та НАТО, які відбудуться найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський поінформував Трюдо про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

Президент наголосив, що зараз відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

"Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тис. російських військових лише 11 тис. пішли назад", – сказав Зеленський.

Він відзначив важливість збереження міжнародного тиску на РФ з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

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Крім того, президент наголосив, що проект "Північний потік – 2" є політичною зброєю Росії.

"Ми вважаємо, що добудова "Північного потоку – 2" зміцнить Росію як гравця на світовій мапі", – зазначив глава держави.

Трюдо підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність з нашою державою у протидії тривалій агресії РФ.

"Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", – сказав голова уряду Канади.

Співрозмовники обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.

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"Окрему увагу було приділено посиленню координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також сторони торкнулися планів щодо подальшого політичного діалогу на найвищому рівні.

Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті "Кримської платформи" в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Довідка УНІАН. 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Представники України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану створили спільну Міжнародну групу з координації допомоги жертвам цієї катастрофи з метою вироблення єдиної позиції для ведення переговорів з Іраном.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.

За словами керівника української групи перемовників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євгена Єніна, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади та безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу Міністерства закордонних справ Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.

17 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і з маніпуляціями оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака.

У квітні в Ірані нібито десяти чиновникам висунули обвинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном.

3 червня в Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752 повідомили, що Афганістан більше не братиме участь у переговорах з Іраном.

7 червня в Ірані пообіцяли надати слідству доступ до матеріалів справи про катастрофу українського літака.

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Автор: Костянтин Гончаров