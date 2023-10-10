За її словами, Путін міг передати цю інформацію Ірану.

Племінниця 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа заявила, що той міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

Мері Трамп опублікувала в мікроблозі Х (Twitter) скріншот заяви свого дядька, де він задається питанням про можливість здійснення терористичних атак на території США. "Ті ж самі люди, які здійснили набіг на Ізраїль, в рекордній кількості вливаються в наші колись прекрасні США через повністю відкритий південний кордон. Вони планують напад на нашу країну? Криворукий Джо Байден і його бос Барак Хусейн Обама зробили це з нами!"- написав він.

У своєму пості Мері запитує, чому Трампу досі "дозволяють розгулювати на волі". "Цей маніяк, швидше за все, передав Путіну (який передав Ірану, який передав ХАМАСу) секрети національної безпеки Ізраїлю..."- написала вона.

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Що відомо про Мері Трамп

Мері Ліє Трамп 58 років, вона є психологом і автором книг. Також вона входить в Демократичну партію Сполучених Штатів Америки.

У 2020 році була опублікована її книга "Занадто багато і завжди недостатньо: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі". Вона в перший же день продажів розійшлася тиражем близько мільйона примірників.

Мері Трамп заявляла, що її дядько повинен покинути пост американського президента. За її словами, він "абсолютно не здатний керувати країною, і небезпечно дозволяти йому займатися цим".

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