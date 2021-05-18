Наступне засідання перенесли на першу половину 2022 року.

Проведення Всесвітнього економічного форуму скасували через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті форуму.

"На жаль, обставини, що розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації та невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання перенесли на першу половину 2022 року. Кінцеве місце та дата будуть визначені пізніше.

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Перенесення Всесвітнього економічного форуму: що було раніше

У серпні 2020 року стало відомо, що у зв'язку з пандемією коронавірусу Всесвітній економічний форум у Давосі буде перенесено на початок літа 2021 року.

Згодом стало відомо, що ВЕФ наступного року пройде не в Давосі, однак точне місце тоді ще не було відоме.

Пізніше виявилося, що форум відбудеться у Сінгапурі.

У січні 2020 року Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія) зібрав близько 3 тисяч учасників зі 117 країн, включаючи лідерів 53 держав і урядів. Заходи тривали з 22 до 24 січня.

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Автор: Людмила Жерновська