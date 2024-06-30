Джерела, близькі до американського президента, розповіли, що вплинуло на якість виступу Байдена.

Причиною того, що чинний президент США Джо Байден невдало виступив на дебатах із кандидатом на пост глави держави Дональдом Трампом, може бути те, що вони відбувалися пізно.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела серед радників Байдена. Під час дебатів із Трампом, Байден часто виглядав розгубленим і давав незв'язні відповіді хрипким голосом, нагадало видання. За даними джерел, близьких до глави держави, це пов'язано з тим, що 90-хвилинні дебати почалися дуже пізно за часом - о 21:00.

А Байден зазвичай працює з 10:00 до 16:00, і багато його публічних заходів проводяться саме в цей проміжок часу. За словами джерел, поза цим часом Байден із більшою ймовірністю буде втомленим і припускатиметься помилок.

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Дебати Байдена і Трампа

Дебати Байдена і Трампа відбулися 27 червня. Виступ президента пройшов не найкращим чином.

Президент США Джо Байден визнав, що не найкращим чином виступив на дебатах із Дональдом Трампом, але не планує виходити з президентських перегонів.

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв'язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - заявив президент США.

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