Документ уже підписав турецький президент.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

Про це йдеться в заяві прес-служби президента Туреччини у соцмережі Х (раніше Twitter).

"Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту – УНІАН) Туреччини", – йдеться в повідомленні.

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Вступ Швеції до НАТО

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. У квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала членом Альянсу, проте зі вступом до організації Швеції є певні нюанси. Заявку цієї країни блокували Туреччина та Угорщина.

Туреччина вимагає від Швеції більше кроків для придушення войовничої Робітничої партію Курдистану (РПК), яку ЄС та США вважають терористичним угрупуванням. Ердоган висунув ультиматум і сказав, що заявку Швеції Туреччина схвалить тоді, коли Стокгольм екстрадує в Анкару 130 "терористів".

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