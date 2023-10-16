Раніше президент Туреччини відкрито висловився про обмін ратифікації вступу Швеції в НАТО на дозвіл США модернізувати турецький парк F-16.

Туреччина готова відкласти ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО цього місяця, оскільки очікує ознак підтримки США її власного запиту на придбання винищувачів F-16.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, це може розчарувати союзників по блоку, які сподіваються покласти край 17-місячній затримці.

Президент Реджеп Таїп Ердоган після саміту НАТО в липні, пообіцяв направити заявку до парламенту Туреччини для ратифікації, коли він знову відкриється в жовтні, мабуть, даючи зелене світло Швеції після того, як висунув заперечення з приводу ймовірного приховування терористів.

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Однак, як показують офіційні дані, з моменту відкриття парламенту 1 жовтня його комісія у закордонних справах, яка буде обговорювати заявку на вступ до НАТО, отримала на розгляд майже 60 міжнародних угод, окрім угоди щодо Швеції.

Двоє людей, знайомі з ситуацією, заявили, що Анкара хотіла діяти в тандемі з Вашингтоном, де Держдепартамент, як очікується, в якийсь момент буде домагатися схвалення Конгресу на продаж Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 мільярдів доларів і десятків комплектів для модернізації.

"Враховуючи відсутність довіри з питання про F-16 і Швеції, Туреччина не поспішає ратифікувати пропозицію НАТО і шукає ознаки того, що Сполучені Штати роблять кроки в той же час", - заявив представник правлячої "Партії справедливості і розвитку" Ердогана.

Друге джерело, знайоме з ходом американо-турецьких переговорів, повідомило, що груба пропозиція, згідно з якою кожна сторона зробить кроки по ратифікації заявки НАТО з одного боку і закупівлі F-16 з іншого, була відкладена.

Держдепартамент США сподівається на вступ Швеції в НАТО "в найближчому майбутньому", заявив представник, і що президент Джо Байден підтримав продаж F-16 "в інтересах Альянсу, Сполучених Штатів і їхніх відносин з Туреччиною". "(Ми) повинні робити і те, і інше", - сказав представник.

Без поспіху

Очікується, що Туреччина, друга за величиною армія НАТО, в кінцевому підсумку підтримає запит Швеції про вступ до Альянсу, і може швидко його реалізувати.

Але турецькі офіційні особи та іноземні дипломати кажуть, що Ердоган не поспішає, особливо після вибуху бомби в Анкарі у день відкриття парламенту і збиття Сполученими Штатами турецького безпілотника на півночі Сирії кілька днів по тому.

Говорячи про інцидент з безпілотником, що стався біля американських військ 5 жовтня, Ердоган заявив минулого тижня: "Хіба Туреччина не є союзником США по НАТО? ...Як ми можемо це пояснити? Тільки коли їм це вигідно, вони називають себе партнерами".

Після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі в п'ятницю міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив журналістам, що Швеція, як очікується, прийме нові заходи по боротьбі з тероризмом, додавши, що парламент "скаже останнє слово" по ратифікації.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у п'ятницю, що він переконаний, що процес вступу в НАТО буде вирішений "досить скоро", оскільки Стокгольм виконав усі зобов'язання за угодою, підписаною минулого року з Анкарою і Гельсінкі.

Засіб політичного шантажу

Але Ердоган, судячи з усього, готовий використовувати ситуацію для інших цілей, пише Reuters. Минулого місяця він відкрито висловився про обмін ратифікації вступу Швеції до НАТО на дозвіл США на модернізацію турецького парку F-16.

За словами одного з джерел Reuters, оскільки Вашингтон прагне до розширення НАТО, високопоставлені чиновники США і Туреччини підготували план, згідно з яким Ердоган направить пропозицію НАТО в парламент, а Держдепартамент попросить керівників комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників переглянути угоду по F-16.

Але надії на швидке схвалення розбилися 1 жовтня, коли "Робітнича партія Курдистану" взяла на себе відповідальність за вибух біля урядових будівель Анкари.

У відповідь Туреччина подвоїла удари по об'єктах бойовиків в Іраку і Сирії, де Сполучені Штати співпрацюють з деякими курдськими бойовиками, що призвело до інциденту з дронами.

Після цього, повідомило друге джерело, затихли дискусії з приводу американо-турецької пропозиції діяти відносно синхронно.

Хоча Білий дім схвалює продаж F-16 корпорацією Lockheed Martin, в Конгресі є заперечення через затримку Туреччиною розширення НАТО і ситуації з правами людини в цій країні.

Ще одне потенційне напруження в американо-турецьких відносинах виникло минулого тижня в ході війни Ізраїлю проти палестинського угруповання бойовиків ХАМАС.

Ердоган, який довгий час підтримував палестинців і рішення про створення двох держав, заявив, що американський авіаносець, який прибув у Східне Середземномор'я, повинен був зробити "серйозні масові вбивства" в Секторі Гази.

Розширення НАТО - новини

Як повідомляв УНІАН, Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у 2022 році після того, як Росія вторглася в Україну. Членство Фінляндії було закріплено в квітні, що ознаменувало історичне розширення західного оборонного блоку, але заявку Швеції як і раніше блокують Туреччина і Угорщина.

Туреччина заявляє, що Швеція повинна зробити більше кроків всередині країни, щоб придушити войовничу Робітничу партію Курдистану (РПК), яку Європейський Союз і Сполучені Штати також вважають терористичним угрупуванням.

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