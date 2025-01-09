Очікувано, там попередили Єреван, що дружби з Москвою не вийде в разі курсу на вступ до ЄС.

Можливий вступ Вірменії до Євросоюзу - це її суверенне право, але бути членом двох різних організацій неможливо.

З таким коментарем виступили в Кремлі. "Що означає це членство (Вірменії) в ЄС? Наразі поки що важко сказати, тому що, звісно, бути членом двох різних організацій, гіпотетично розмірковуючи - це неможливо", - сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Представник Кремля зазначив: "Безумовно, це суверенне право Вірменії. Ми знаємо, що членство в ЄАЕС вигідне".

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Ситуація у Вірменії

Сьогодні вірменський уряд схвалив законопроєкт про початок процесу вступу до Євросоюзу. Тепер цей законопроєкт буде скеровано до парламенту. Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян сказав, що останніми роками між Вірменією та ЄС склалися "досить інтенсивні та динамічні відносини".

У 2023 році у Вірменії переглянули зовнішню політику і взяли курс на зближення із Заходом. Це сталося після того, як РФ і очолювана нею ОДКБ не допомогли Єревану в боротьбі за Карабах. Після цього прем'єр Вірменії Нікол Пашинян навіть заявляв про можливість виходу з ОДКБ.

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