При цьому "конституційних підстав" для призначення нового прем'єр-міністра в якомусь особливому місці не існує.

Королева Єлизавета II призначить наступного прем'єр-міністра не в Лондоні, як це зазвичай було раніше, а залишиться у своїй шотландській резиденції Балморал, куди і відправляться 6 вересня новий прем'єр і Борис Джонсон.

За час 70-річного правління 96-річна королева призначала нових глав британського уряду (вже 14), приймаючи їх у Букінгемському палаці, нагадує Бі-бі-сі.

Ймовірно, рішення було прийнято, щоб допомогти новому прем'єр-міністру чіткіше планувати розклад і позбутися можливих несподіванок, пов'язаних зі зміною стану здоров'я монарха.

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За день до зустрічі в Балморалі буде оголошений новий лідер Консервативної партії - Ліз Трасс або Ріші Сунак, який і стане наступним прем'єром Великобританії.

Очікується, що Борис Джонсон оголосить королеві про свою відставку на наступний день, а незабаром після цього монарх призначить його наступника.

Букінгемський палац раніше заявляв, що королева перерве своє перебування в Балморалі, щоб зустрітися з новим прем'єр-міністром, але в підсумку прийнято інше рішення.

Шон Куглан, кореспондент у справах королівської сім'ї зазначив, що всього три тижні тому очікувалося, що королева після літніх канікул в Балморалі відправиться до Лондона, щоб прийняти нового прем'єр-міністра і доручити йому формування уряду. Але тепер цей план змінився.

Таке рішення, ймовірно, викличе побоювання з приводу стану здоров'я монарха. Але це також свідчить про тверду рішучість 96-річної королеви продовжувати виконувати свої конституційні обов'язки глави держави, де б вона не перебувала.

Як глава держави, королева зобов'язана призначити прем'єр-міністра, який офіційно очолює уряд Її Величності.

За словами Конституційного експерта професора Вернона Богданора, всі британські прем'єри, крім одного, призначалися в Букінгемському палаці ще з часів правління королеви Вікторії. Єдиний виняток - Герберт Генрі Асквіт, якому для цього довелося в 1908 році відправитися до Едуарда VII у французьке місто Біарріц.

Професор Богданор сказав, що "конституційних підстав" для призначення нового прем'єр-міністра в якомусь особливому місці не існує.

Він пояснив: "Я думаю, що королева потисне руку новому прем'єр-міністру і, можливо, обговорить проблеми, з якими тому доведеться зіткнутися. Немає ніяких конституційних причин, за якими новий прем'єр-міністр не може бути призначений в Балморалі. Треба думати, що королеві в її віці безглуздо їхати в Лондон на чисто формальну церемонію".

Згідно з королівською енциклопедією, призначення прем'єр-міністра є "однією з небагатьох особистих прерогатив суверена".

Монарху не потрібно консультуватися з ким-небудь, перш ніж викликати лідера, що має абсолютну більшість місць в Палаті громад, і покласти на нього обов'язок формування уряду.

Церемонія ніколи не транслюється по телебаченню. Після призначення нового прем'єр-міністра в циркулярі королівського двору буде записано, що "прем'єр-міністр цілував руки при призначенні". Насправді зазвичай це рукостискання, а цілує монаршу руку прем'єр-міністр вже пізніше, в Таємній раді.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Консервативна партія Великобританії відклала на півтора тижні початок поштового голосування про вибір нового прем'єр-міністра через ризик хакерського злому.

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