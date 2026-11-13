Більшість громадян Євросоюзу виступили за створення армії ЄС: Politico розкрив деталі

Сильну підтримку населення висловило і призову на військову службу, особливо серед країн, де вона не є обовʼязковою.

Близько 71% європейців хочуть, щоб Євросоюз мав власну армію на тлі занепокоєння щодо надійності Вашингтона та глибокі розбіжності щодо війни Росії в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на результати опитування GLOBSEC. Зазначається, що найбільше підтримують створення власної армії ЄС Румунія (82%), Литва (78%) та Франція (75%). Водночас журналісти відзначають, що створення армії ЄС – це не докір на адресу НАТО. Оскільки близько 77% респондентів підтримують подальшу участь їхніх країн в альянсі.

Крім того, сильну підтримку населення висловило і призову на військову службу. Серед країн, де вона не є обовʼязковою, 64% підтримали її відновлення. Найбільші показники були виявлені в Чехії, Франції, Німеччині та Словаччині.

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Видання відзначає, що Німеччина особливо відрізняється від усіх інших країн у цьому опитуванні. Країна стала єдиною серед опитаних, де більшість людей вважають Вашингтон загрозою безпеці. Водночас країна інакше ставиться й до війни в Україні. Близько 40% німецьких респондентів погодилися з твердженням, що "ставлення України до російськомовного населення виправдовує вторгнення". Тоді як 39% вважали, що "Захід спровокував війну".

Щодо підтримки Києва, то понад половина респондентів вважають Україну важливою для безпеки Німеччини. Водночас майже шестеро з десяти погодилися б на територіальні поступки України в обмін на мир.

"Результати дослідження, схоже, підкреслюють політичний парадокс – виборці хочуть сильнішої європейської армії, але залишаються відданими НАТО, навіть коли довіра до її найпотужнішого члена падає", – відзначає видання.

Війна між РФ та Європою

Нагадаємо, останнім часом з Росії лунає все більше погроз у бік європейських країн та НАТО. Зокрема заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков раніше заявив, що РФ готова до війни з Європою і що вона буде "дуже короткою".

Як зазначив голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Росія вже тривалий час веде політико-інформаційну війну проти Заходу. Однак на класичну війну Москва не наважується, оскільки розуміє, що її "не витягне".

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