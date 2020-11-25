Глава МЗС Угорщини стверджує, що заборона на в’їзд Грежі протирічить дружнім взаєминам.

Українського посла в Угорщині Любов Непоп викликали до міністерства закордонних справ після того, як уповноваженого уряду з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштвана Грежі «розвернули» на кордоні.

Про це повідомляє Hungary Today.

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24 листопада Грежі не пустили на територію України, оскільки його підозрюють у втручанні місцевих виборів на Закарпатті.

«Це прозвучало, як грім серед ясного неба», – прокоментував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. За його словами, політику на три роки заборонили в’їзд до України.

Сійярто додав, що під час розмови з Кулебою два тижні тому вони домовилися залишити позаду напругу, що виникла у ході виборчої кампанії в Україні, і «зосередитися на позитивних питаннях».

Глава МЗС стверджує, що заборона на в’їзд Грежі протирічить дружнім взаєминам.

Втручання Угорщини у місцеві вибори в Україні: що відомо

За даними спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, угорські чиновники під час відвідування Закарпаття в період кампанії з місцевих виборів проводили агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України».

26 жовтня у МЗС вручили ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто у зв'язку з агітацією угорських офіційних осіб у день місцевих виборів на Закарпатті.

27 жовтня стало відомо, що Київ заборонив в'їзд в Україну двом угорським посадовцям.

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Автор: Яна Ставська