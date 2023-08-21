Він уже прибув до Греції.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що зустрінеться наодинці з президентом України Володимиром Зеленським в Афінах.

Він вважає, що це буде хороша і відкрита розмова, пише PTC. "Завтра вранці на прохання президента України у мене буде двостороння зустріч з ним, тому я сяду і поговорю із Зеленським наодинці про все, що відбувається останнім часом навколо Республіки Косово, про визнання і невизнання територіальної цілісності і всіх інших питаннях", - сказав Вучич.

За його словами, Сербія бореться за європейське майбутнє, але не відмовляється від своїх національних інтересів, яким в майбутній період "буде все важче".

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Вучич сьогодні прибув до Греції, де візьме участь у неформальній вечері, організованій прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. В Афінах має відбутися саміт по Балканах.

Візит Зеленського до Греції

Сьогодні український президент повідомив, що прибув до Греції. Він планує зустрітися з президентом Катериною Сакелларопулу, прем'єром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією.

Також має відбутися саміт Україна-Балкани та зустріч з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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