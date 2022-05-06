У МЗС Росії заявив, що в ядерній війні не може бути переможців.

У Російській Федерації виключають можливість застосування ядерної зброї проти України. Москва залишається прихильна принципа, що в ядерній війні не може бути переможців.

Про це брифінг заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев.

"Нам доводиться бути готовими до будь-якого розвитку подій і в медіаполі, і безпосередньо на землі. Нам неодноразово доводилося спростовувати інсинуації про можливе застосування з боку Росії в ході спеціальної військової операції в Україні ядерної зброї. Це навмисна брехня", - йдеться в повідомленні.

При цьому він заявив, що Москва твердо дотримується принципу, що в ядерній війні не може бути переможців, тому вона не повинна бути розв'язана.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці квітня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" та "вельми істотні". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не загрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває в стані війни з НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".

При цьому американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер повідомив про те, що вніс до Палати представників США проект резолюції, який "дозволить використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у разі, якщо Володимир Путін вдасться до ескалації невиправданої війни проти наших демократичних союзників".

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