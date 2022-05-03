Є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер повідомив про те, що вніс до Палати представників США проект резолюції, який "дозволить використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо Володимир Путін вдасться до ескалації невиправданої війни проти наших демократичних союзників".

Про це пише "Голос Америки". Проект може авторизувати використання президентом США американської армії, щоб "відповісти за сценарій, якщо Російська Федерація використає хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України".

Кінзінгер підкреслив, що "Росію потрібно притягнути до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права... Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, Головнокомандувач найбільшої воєнної сили у світі повинен мати повноваження й засоби, щоб здійснити відповідні кроки".

Тим часом, в інтерв'ю Fox News сенатор-демократ Боб Менендес сказав, що боїться, що російський лідер може вдатися до ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя".

"Одне з моїх занепокоєнь - у тому, що, за іронією долі, що більше успіху мають українці, то вищий ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома. І тому потенціал використання хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости в результаті цього", - сказав Менендес. За його словами, є значні ризики застосування хімічної зброї, оскільки Путін вже робив це в Сирії і не отримав на це належної реакції світу.

Як відомо, американські конгресмени за підсумками візиту до Києва 1 травня повідомили, що США не зупинять санкції проти Росії за її війну в Україні через заяви з боку РФ про використання ядерної зброї у війні в Україні.

Наприкінці квітня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ризики ядерної війни "реальні" й "вельми суттєві". Пізніше Лавров сказав, що Росія "нікому не погрожує ядерною війною" і не вважає, що Росія перебуває у стані війни із НАТО, але відчуває, що "НАТО вважає, що веде війну з Росією".

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