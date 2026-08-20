Польща готується до війни: генерал НАТО дав тривожний прогноз

Варшава активно готується до можливого конфлікту з Росією, хоча сподівається, що війни вдасться уникнути.

Польща готується до можливого збройного конфлікту з Росією, хоча сподівається, що війни не станеться. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що масштабна провокація Кремля може відбутися вже протягом найближчих місяців.

Про це польський чиновник заявив в інтерв'ю, опублікованому 17 серпня. За його словами, Варшава більше не може розглядати потенційні сценарії лише як "реальні" чи "нереальні", а оцінює їх за рівнем імовірності.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане", – сказав Томчик.

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Варшава посилює оборону

У польському посольстві у Вашингтоні пояснили, що прискорена підготовка країни не означає очікування неминучої війни. Її мета – стримати можливу російську агресію.

Польща витрачає на оборону майже 5% ВВП і продовжує посилювати свої збройні сили. У Варшаві наголошують, що після початку повномасштабної війни Росії проти України посилення обороноздатності стало ключовим елементом національної безпеки, пише Fox News.

Окремо Польща готується до можливих атак на критичну інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

У НАТО побоюються перевірки єдності Альянсу

Колишній командувач американських сил у Європі та верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО Філіп Брідлав заявив, що Росія може спробувати організувати провокацію, яка створить невизначеність щодо реакції Альянсу.

На його думку, Москва може прагнути перевірити, чи готові окремі країни НАТО реагувати на загрозу, і таким чином спробувати посилити розбіжності між союзниками.

Стаття 4 Північноатлантичного договору дозволяє союзникам вимагати консультацій, якщо їхня безпека або територіальна цілісність опинилися під загрозою. Стаття 5 передбачає принцип колективної оборони у разі збройного нападу.

Напруженість з Росією зростає

Попередження Польщі пролунали на тлі повідомлень про російські гібридні дії та загострення відносин Москви із західними країнами.

Зокрема, у серпні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв про підготовку Варшави до різних сценаріїв на тлі загроз із боку Росії. Раніше польська влада також повідомляла про запобігання ймовірному російському плану вбивства громадянина США українського походження у Варшаві.

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