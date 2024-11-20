Речник МЗС КНР зазначив, що позиція Пекіна щодо України залишається послідовною.

У Китаї закликали інші країни зберігати спокій на тлі оновлення ядерної доктрини РФ. Пекін вважає доцільними діалоги та консультації для розв'язання конфлікту між Росією та Україною.

Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу, повідомили у відомстві.

"Ми взяли до відома ці повідомлення. У нинішній ситуації всім зацікавленим сторонам необхідно зберігати спокій і стриманість, а також спільно прагнути до деескалації та зниження стратегічних ризиків шляхом діалогу та консультацій", - сказав він.

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Лінь Цзянь зазначив, що позиція Китаю щодо України залишається послідовною. Він наголосив, що Пекін хоче деескалації конфлікту та політичного врегулювання.

"Ця позиція залишається незмінною. Китай продовжить відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - додав речник МЗС КНР.

Ставлення Китаю до війни в Україні

Нагадаємо, що Китай публічно намагається балансувати між Заходом і Росією. У Пекіні неодноразово заявляли про те, що хочуть, щоб війна в Україні завершилася якомога швидше.

Проте голова МЗС ФРН Анналена Бербок говорила про те, що уряд Німеччини припускає, що Китай надає військову допомогу Росії. Вона зазначила, що ці дії матимуть наслідки.

Крім того, на тлі дозволу США використовувати Україною далекобійні ракети для ударів по російських військових об'єктах Китай закликав сторони до якнайшвидшого припинення вогню. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь підкреслював, що Пекін зберігатиме нейтралітет.

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