У ЄС зараз з'ясовують, чи справді Пекін виробляє безпілотники для Москви.

Уряд Німеччини припускає, що Китай надає військову допомогу Росії. Про це заявила голова МЗС ФРН Анналена Бербок, пише Bild.

"Це повинно й буде мати наслідки", - сказала вона під час зустрічі ЄС у Брюсселі.

У виданні нагадали, що Служба зовнішньої діяльності ЄС перевіряє інформацію про те, що в Китаї є підприємство, яке займається виробництвом дронів для Росії.

Відео дня

"Ми отримали повідомлення з розвідувальних джерел про існування в Китаї заводу з виробництва дронів, які поставляються в РФ і використовуються на війні проти України", - поділився представник Євросоюзу з журналістами.

Поки що цю інформацію офіційно не підтверджено, але в ЄС з'ясовують, чи справді існує пряма військова співпраця між КНР і РФ, зазначили у виданні. Представник Євросоюзу підкреслив, що якщо це виявиться правдою, будуть введені санкції проти Пекіна. Проте в Китаї заперечують співпрацю з Росією.

Європейські дипломати розповіли журналістам, що виробництво безпілотників у Китаї може бути спільним проєктом Росії, КНР та Ірану. ЄС уже наклав санкції на Тегеран за постачання дронів і балістичних ракет Москві.

Відносини Китаю та Росії - важливі новини

Раніше УНІАН писав, що на тлі дозволу США використовувати Україною далекобійні ракети для ударів по російських військових об'єктах Китай закликав сторони до якнайшвидшого припинення вогню. Китайський дипломат зазначив, що Пекін завжди заохочував і підтримував усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи.

Крім того, у Frankfurter Allgemeine Zeitung заявили, що Китай уперше поставив РФ летальну зброю для війни проти України. Відповідні розвідувальні дані надав країнам ЄС голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Вас також можуть зацікавити новини: