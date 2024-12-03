У матеріалі йдеться про те, на що саме може піти Україна в процесі переговорів із Росією.

Нав'язування закінчення війни в Україні на початку 2025 року, під керівництвом обраного президента США Дональда Трампа, "було б особливо несвоєчасним", оскільки це змусить Україну вести переговори зі "слабкої позиції", вважають експерти.

Загальні пропозиції щодо закінчення війни включають заморожування військових дій на лінії фронту і умови для післявоєнного статусу України, які варіюються від формального нейтралітету до повного роззброєння. Такі умови повністю суперечать обіцянці, яку лідери НАТО дали Києву в липні на саміті альянсу у Вашингтоні, пише Foreign Affairs.

Повідомляється, що ця "угода", найімовірніше, спровокує політичну і військову кризу в Україні, якою Росія зможе скористатися для остаточного досягнення своєї мети - перетворення країни на маріонеткову державу. Крім того, ЗМІ пише, що "розпад України" мав би руйнівний вплив на Європу, спричинивши кризу довіри не тільки в трансатлантичних відносинах, а й у принципі колективної оборони, закріпленому у статті 5 НАТО, і в авторитеті Європейського союзу.

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Тому, щоб запобігти цьому катастрофічному результату, Україні потрібна надійна оборона і гарантії безпеки з боку Європи. Однак поки що російські війська вже встигли домогтися успіхів на Донеччині, де вони мають кількісну перевагу в техніці, боєприпасах і чисельності військ.

При цьому видання заявляє, що укладення "всеосяжної мирної угоди" у 2025 році вкрай малоймовірне. Росія не захоче відмовлятися від своїх претензій, якщо не зазнає значної військової поразки або не змінить внутрішню політику. Водночас будь-який незалежний український уряд вважатиме політично неможливим і небезпечним для внутрішньої стабільності відмовлятися від окупованих територій - включно з Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

"Що стосується очікуваного виконання Росією умов угоди, то історія радить проявити обережність: Мінські угоди також були спрямовані на припинення насильства і закладали основу для широкого врегулювання після початкового вторгнення Росії в 2014 році", - йдеться в тексті.

Експерти звернули увагу, що, по-перше, Європа й Україна мають наполягти на тому, щоб жодні переговори не проводилися без участі Києва та ключових європейських сторін. Якщо американські та російські (а в перспективі й китайські) парламентарі визначатимуть майбутнє континенту через угоду, укладену за посередництва Саудівської Аравії або Туреччини, це буде кошмарний сценарій.

Нова угода має містити в собі потужні механізми дотримання, що гарантують болючі наслідки в разі їх порушення. Якщо таких заходів не буде, є шанс, що Росія розглядатиме припинення вогню лише як оперативну паузу для відновлення своїх сил перед поновленням широкомасштабного наступу - лише в цьому разі в розореної війною та політично нестійкої України буде менше можливостей для опору, ніж у лютому 2022 року, йдеться в матеріалі Foreign Affairs.

Щоб уникнути цієї ситуації, Європа має змусити себе сісти за стіл переговорів. Однак для цього їй необхідно подолати свої внутрішні розбіжності та вирішити, як створити надійні гарантії безпеки - або запропонувати Україні розпочати процес вступу до НАТО до закінчення війни, або збільшити фінансову підтримку України та зняття більшості обмежень на застосування сили.

Оснащення України передовим потенціалом дозволить Києву зміцнити власну оборону, тим самим стримуючи російську агресію.

Однак існує ще один варіант - розгорнути військові сили в Україні, щоб забезпечити дотримання Росією угоди про припинення вогню. Європа могла б очолити таку операцію, спираючись на свій військовий потенціал і стратегічні інтереси в захисті України, за обмеженої підтримки з боку США.

Переговори про закінчення війни в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський може погодитися на переговори, які включатимуть припинення боротьби за окуповані території, але тільки якщо Україні буде запропоновано членство в НАТО.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США можуть зіткнутися з великою загрозою з боку союзників Росії, включно з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, якщо раптом Україна буде змушена піти на поступки перед окупантами.

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