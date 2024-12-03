Україна і Росія мають кардинально різні погляди на сценарій завершення війни.

Україна повільно відступає, втрачаючи території під невпинними російськими атаками, її енергосистема зруйнована, багато міст лежать у руїнах, мільйони людей стали біженцями, тоді як Росія зазнає рекордних військових втрат, а її економіка перебуває у скрутному становищі. Однак пошуки прийнятного сценарію завершення війни зриваються через кардинальні відмінності в поглядах на це питання в обох сторін, пише Politico.

Мета України

Головна мета Києва у війні - відновити кордони країни, що існували до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом. Київ також хоче отримати гарантії безпеки - у вигляді членства в НАТО або інших залізних запевнень від своїх союзників - щоб переконатися, що Кремль не нападе знову.

Цілі Росії

Як пише Politico, офіційні цілі Росії у війні не змінилися з 24 лютого 2022 року і рівносильні капітуляції Києва. Україна повинна буде піти з територій, захоплених Росією, відмовитися від намірів вступити в НАТО, стати нейтральною країною, гарантувати права російськомовним, провести демілітаризацію і "денацифікацію". При цьому Захід має зняти всі санкції і взяти на себе фінансовий тягар із відновлення України.

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Чого хоче Трамп

Трамп присягнувся покласти край конфлікту протягом одного дня після вступу на посаду і призначив генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним посланцем у справах Росії та України.

План Келлога включає ультимативні вимоги до Києва і Москви, щоб змусити їх піти на переговори. США продовжать постачання зброї Києву тільки в тому разі, якщо Україна погодиться на переговори з Росією, а також припинить своє членство в НАТО в обмін на угоду з безпеки. Будь-яка відмова Росії від переговорів призведе до збільшення військової підтримки з боку США.

Бразильсько-китайський план

У травні Китай і Бразилія також представили спільну пропозицію про мирні переговори. Їхня ініціатива передбачає "заморожування" поля бою без ескалації та провокацій; прямий діалог і деескалацію на шляху до припинення вогню, за яким піде міжнародна мирна конференція; гуманітарну допомогу та обмін військовополоненими; відмову від використання зброї масового ураження; від атак на ядерні електростанції; зміцнення міжнародного співробітництва.

Початкова реакція Зеленського полягала в тому, що він назвав план "деструктивним", оскільки він не вимагає виведення російських військ. Однак у жовтні глава адміністрації президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський був би готовий включити елементи у власні зусилля України.

Офіційні особи на Заході також обговорюють інші ідеї щодо того, як можна закінчити війну в Україні.

Ізраїльська модель

Ізраїль формально не є частиною НАТО, скоріше, це близький союзник США і багатьох європейських країн, які постачають величезну кількість зброї, а також надають дипломатичну підтримку. Крім того, Ізраїль розвинув власну збройову промисловість світового рівня.

Цю ідею підтримують західні дипломати і навіть президент США Джо Байден. Перевага цієї моделі полягає в тому, що вона не прив'язує Україну до НАТО, щоб не втягнути Альянс у війну з Росією. Однак у цієї моделі є й суттєві мінуси, зазначає Politico:

"Україна ризикує перетворитися на країну, що живе в постійній небезпеці війни. Хоча це не завадило Ізраїлю стати історією економічного успіху, масштаб загрози, з якою зіткнувся Київ, набагато більший, і це може відлякати інвестиції, залишивши Україну крихкою країною, нездатною стояти на ногах".

Водночас видання зазначає, що ця проблема буде вирішена, якщо Україна стане членом ЄС.

Модель Німеччини

Скандинавські країни вважають, що поділ Німеччини під час холодної війни, коли західна частина країни вступила в НАТО, а східна перебувала під радянським контролем, може стати прикладом для України. Західна Україна буде орієнтована на Захід і, можливо, вступить до НАТО, тоді як окуповані Росією провінції на сході (поки що) залишаться за її межами.

Як зазначає Politico, саме цю ідею зараз, схоже, підтримує Володимир Зеленський. Водночас Кремль непохитний у тому, що жодна частина України не повинна приєднатися до альянсу.

Модель Фінляндії

Фінляндія зазнала нападу СРСР 1939 року і була змушена поступитися частиною території та погодитися на нейтралітет, щоб не бути повністю поглиненою. Під час холодної війни країна залишалася частиною Заходу, але її суверенітет був обмежений, а економіка прив'язана до Радянського Союзу.

Ця ідея циркулює в деяких аналітичних центрах і мала підтримку в Берліні, хоча німецькі урядовці зараз дистанціюються від цієї концепції. Однак сама Фінляндія вважає, що це жахлива ідея.

"Україна була нейтральною до того, як на неї напала Росія. Це безумовно не те, що я б нав'язувала Україні. І вже точно не як першу альтернативу", - заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Кінець війни в Україні - новини

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне і для досягнення миру Києву, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій.

Також Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що готовий підписати мирну угоду з РФ, навіть без повернення окупованих територій, якщо вільну частину України негайно візьмуть до НАТО. Повернення окупованих територій, на його думку, можливе і дипломатичним шляхом.

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