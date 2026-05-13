Японія вперше за 80 років відправить танки на експорт: яка країна їх отримає

Важливим параметром є менша вага японських танків порівняно з європейськими чи американськими аналогами.

Останнім часом у Японії послабляють власні заборони на експорт озброєння, й укладають нові контракти. Вперше за понад 80 років японські танки можуть піти на експорт.

Як пише Defense Express, першою країною, яка може отримати японську важку техніку, можуть стати Філіпіни. Тут наразі розглядають можливість замовлення основних бойових танків Type 10, а також колісних танків Type 16. У разі якщо замовлення таки буде укладене, це стане першим випадком експорту танків Японією з часів Другої світової війни.

При цьому важливим параметром для Філіппін у важкій бронетехніці є її маса, оскільки в країні велика кількість мостів, що можуть не витримати вагу повноцінних основних бойових танків, таких корейських K2 (55 тонн), німецьких Leopard 2 (55,1-66,5 тонни), або американських M1 Abrams (54,4-66,8 тонни).

Що відомо про японські танки

Японський Type 10, попри непогане бронювання, яке представлено модульною керамічною бронею, а також наявність 120-мм гармати Rheinmetal L/44 з автоматом заряджання, має масу у готовому до бою стані всього 44-48 тонн.

Крім того дизельний двигун на 1200 кінських сил дає танку швидкість до 70 км/год як вперед, так і назад. Він також оснащений гідропневматичною підвіскою, та має запас ходу до 500 км.

Філіппіни також розглядають і Type 16, легкий колісний танк із масою всього 26 тонн, швидкістю до 100 км/год та 105-мм гарматою. Він дозволить армії швидко реагувати на загрози, та оперативно розгортати танковий калібр на узбережжі для його захисту та відбиття можливих спроб висадок.

Обидва танки оснащені сучасними системами керування вогнем, й загалом виглядають чудовими варіантами для озброєння збройних сил Філіппін. При цьому Японія може продати Філіппінам Type 10 та Type 16 за зниженою ціною, оскільки вартість проєкту вже могла бути закрита минулими замовленнями для сил самооборони Японії. Для Японії це також буде вигідно, оскільки це дозволить збільшити користувацьку базу, що своєю чергою зменшить вартість обслуговування Type 10 та Type 16 для всіх операторів.

Водночас наразі не йде мови про укладення угод на ці танки, а також немає офіційних підтверджень зацікавленості Філіппін у цій техніці.

Експорт зброї з Японії

Нагадаємо у квітні японська влада скасувала обмеження на експорт летальної зброї. Відтепер країна зможе продавати кораблі, танки, ракети та боєприпаси.

Відомо, що Японія експортуватиме власне озброєння лише тим країнам, які мають угоди про передання обладнання Токіо. Нині таких держав 17, але уряд працює над новими домовленостями.

Також у нових правилах експорту є ще одне обмеження: Японія не зможе постачати зброю країнам, які перебувають у стані війни, але уряд може зробити виняток, якщо цього потребуватиме національна безпека.

