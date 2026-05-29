Японія відправляє військових на місію НАТО вивчати тактику війни в Україні, – Politico

Токіо направить чотирьох солдатів Сил самооборони до Німеччини для вивчення бойового досвіду та аналізу нових бойових тактик, повідомляє видання Politico.

Персонал буде розміщений у місті Вісбаден, де місія Альянсу координує військову допомогу для України, тренує українських бійців та допомагає з ремонтом техніки.

На думку міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі, ця подія має велике значення для країни.

"Відрядження знаменує подальше поглиблення співпраці між Японією та НАТО", – сказав він.

Зазначається, що таке рішення ухвалили на тлі посилення військового переозброєння Японії та напруженості у відносинах з Росією та Китаєм.

Небезпека з двох сторін

Раніше японські аналітики наголошували, що Росія може відкрити "другий фронт" біля острова Хоккайдо саме тоді, коли Японія буде зайнята кризою з Китаєм на півдні. Через це Токіо стягує війська на північ країни.

Відомо, що Москва вже розгорнула на спірних островах біля Хоккайдо винищувачі Су-35 і протикорабельні ракети, а Охотське море активно перетворює на базу для атомних підводних човнів. Спільні навчання китайських і російських сил у японському повітряному просторі та водах, за словами дослідник Шінго Нагата, стали "рутинними".

