Японія відправляє військових на місію НАТО вивчати тактику війни в Україні, – Politico

Токіо направить чотирьох солдатів Сил самооборони до Німеччини для вивчення бойового досвіду та аналізу нових бойових тактик, повідомляє видання Politico.
Персонал буде розміщений у місті Вісбаден, де місія Альянсу координує військову допомогу для України, тренує українських бійців та допомагає з ремонтом техніки.
На думку міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі, ця подія має велике значення для країни.
"Відрядження знаменує подальше поглиблення співпраці між Японією та НАТО", – сказав він.
Зазначається, що таке рішення ухвалили на тлі посилення військового переозброєння Японії та напруженості у відносинах з Росією та Китаєм.
Небезпека з двох сторін
Раніше японські аналітики наголошували, що Росія може відкрити "другий фронт" біля острова Хоккайдо саме тоді, коли Японія буде зайнята кризою з Китаєм на півдні. Через це Токіо стягує війська на північ країни.
Відомо, що Москва вже розгорнула на спірних островах біля Хоккайдо винищувачі Су-35 і протикорабельні ракети, а Охотське море активно перетворює на базу для атомних підводних човнів. Спільні навчання китайських і російських сил у японському повітряному просторі та водах, за словами дослідник Шінго Нагата, стали "рутинними".