Японія радикально змінить програму підтримки українських біженців.

Японія змінить підхід до підтримки біженців з України. Замість допомоги із перельотом в цю країну уряд зосередиться на підтримці тих, хто вже знаходиться в Японії.

За даними японського мовника NHK, урядова програма компенсацій проїзду для людей, які евакуюються з України до Японії, закінчиться вже у листопаді. Ця програма діяла з квітня минулого року і передбачала компенсацію вартості квитків на комерційних авіарейсах з Польщі до Японії для українців, що тікають від війни.

За весь час цією програмою скористалися понад 270 людей, а останнім часом бажаючих стало ще менше. Відтак в грудні буде запущено нову програму, яка зосередиться на інших аспектах допомоги українцям.

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По-перше, люди, які втекли з районів конфлікту, але формально не відповідають японським критеріям щодо статусу біженця, отримають урядові гарантії, що де-факто прирівняють їх до офіційних біженців.

По-друге, японський уряд хоче допомогти біженцям повноцінно освоїтися в країні. Зокрема ті українці, що вже знаходяться в Японії, отримають статус резидента-біженця, зможуть пройти програму вивчення японської мови та отримають допомогу із працевлаштуванням.

Українські біженці в Європі

Як писав УНІАН, в Європі продовжує повільно зростати кількість українських біженців. Так, лише за вересень їх стало більше приблизно на 32 тисячі осіб. Загалом в ЄС зараз перебуває 4 млн 186 тисяч осіб, які залишили Україну з початку війни. Найбільше – в Німеччині та Польщі.

Тим часом уряди європейських країн поступово знижують масштаби фінансової допомоги українцям, що знаходяться на їхній території. Так, днями Німеччина повідомила, що уріже виплати на біженців. В уряді не приховують, що хочуть зробити країну менш привабливою для шукачів фінансової допомоги.

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