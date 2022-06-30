Фуміо Кісіда зазначив, що Києву так само допоможуть зі зберіганням зерна.

Україна отримає від Японії додаткову гуманітарну допомогу. Йдеться про 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Japan Today

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що його країна надасть Україні всіляку допомогу. За його словами, 100 мільйонів доларів підуть на закупівлю медичного обладнання та на будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, Кісіда заявив, що Японія допоможе з розширенням потужностей для зберігання українського зерна. Зокрема, побудують тимчасові зерносховища на заході України та у сусідніх країнах.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що Росія вже вивезла з окупованих українських територій не менше 400 тисяч тонн зерна. При цьому росіяни б'ють по зерносховищах України, щоб знищити запаси зерна.

Туреччина запропонувала допомогти в розблокуванні Чорного моря і вивезти частину зерна, яке призначене для експорту, але Організація і запуск коридору у Чорному морі може зайняти від трьох до чотирьох тижнів. Крім того, Стамбул готовий провести зустріч Туреччина - Україна - Росія - ООН для обговорення способу перевезення зерна.

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