Крім того, 310 мільйонів євро виділяється на стимулювання країн ЄС до спільної закупівлі оборонних можливостей.

Європейська комісія спрямовує 1,1 млрд євро на стимулювання оборонних досліджень і розробок Євросоюзу. Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія вживає нових заходів для підтримки безпеки громадян ЄС для готовності до оборони "із загальним зобов’язанням близько 2 мільярдів євро".

"Щоб гарантувати, що Європа залишається на передньому краї оборонних технологій та інновацій, Комісія ухвалила четверту річну робочу програму Європейського оборонного фонду (EDF) і оголосила відповідні конкурси пропозицій, виділяючи додатково 1,1 мільярда євро", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією ЄК, робоча програма EDF на 2024 рік, яка охоплює 32 теми конкурсу, фінансуватиме проекти у важливих сферах оборони, включаючи протидію гіперзвуковим ракетам, розробку ряду безпілотних апаратів у повітрі та на землі, забезпечення безпечного космічного зв’язку. Кінцевий термін подання пропозицій – 5 листопада 2024 року.

Крім того, як інформує ЄК, 310 мільйонів євро виділяється на стимулювання країн ЄС до спільної закупівлі оборонних можливостей.

"З ухваленням інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості через робочу програму спільної закупівлі (EDIRPA) та запуском відповідних конкурсів пропозицій Комісія вперше заохочує держави-члени до спільного придбання оборонної продукції, яка є найбільш нагальною, особливо при посилені агресії Росії проти України. Сукупний попит забезпечить передбачуваність і, таким чином, стимулюватиме нашу галузь нарощувати виробничі потужності, а також покращить оперативну сумісність національних збройних сил", - переконані в Єврокомісії.

Так, із загальним бюджетом у 310 мільйонів євро робоча програма EDIRPA підтримуватиме спільні закупівлі у трьох сферах:

боєприпаси (наприклад, стрілецька зброя, артилерійські боєприпаси, міномети, ракети);

протиповітряна та протиракетна оборона;

заміна застарілих систем (наприклад, танків, бронетехніки, безпілотників).

В ЄК уточнили, що кінцевий термін подання пропозицій за цією програмою – 25 липня 2024 року.

Оборонпром ЄС - останні новини

Єврокомісія виділила 500 мільйонів євро на збільшення виробництва боєприпасів із загальної суми 2 мільярдів євро на зміцнення оборонної промисловості ЄС.

Днями Україна закликала західних союзників фінансувати її внутрішнє виробництво зброї. Як пише Financial Times, нарощені в Україні останнім часом виробничі потужності тепер значно перевищують обсяги доступних для замовлень коштів.

Також УНІАН повідомляв, що виробник винищувачів Mirage зробив невтішну заяву про перспективи посилення оборонки ЄС. Керівник французької аерокосмічної компанії Dassault Aviation Ерік Трапп'є висловив сумніви щодо нових обіцянок Євросоюзу збільшити виробництво озброєнь.

Зокрема, він попередив, що створення справжньої європейської оборонної промисловості може зайняти десятиліття.

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