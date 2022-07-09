Основні санкції ще попереду, вважає Олег Устенко.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, що серйозні санкції, які дійсно вб'ють економіку Росії, ще попереду. Основна санкція буде "бити" по найболючішому місцю країни-агресора - по нафті.

Про це радник Зеленського розповів в інтерв'ю "РБК".

Так, Устенко вважає, що основні санкції проти РФ ще попереду, тому Путіну варто чекати по-справжньому болючих обмежень. За словами радника президента, основна санкція стосуватиметься нафти.

"Друга головна велика санкція, яка буде застосована, це санкція щодо російського газу. Свого часу Росія намагалася просто повністю використовувати енергетичний ресурс як зброю, зараз ця зброя стріляє саме в їхній бік. Вони це чітко розуміють, ось чому вони бісяться від цього", - розповів Устенко.

Санкції, які будуть бити по енергетиці РФ, повинні "вбити російську економіку", вважає радник Зеленського. Завдяки новим обмеженням агресор втратить можливість заробляти гроші, які потім йдуть на повномасштабну війну проти України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Єрмак пояснив, як зробити РФ токсичною для країн, які купують її енергоресурси.

Вас також можуть зацікавити новини: