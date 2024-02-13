За її словами, європейський оборонний союз повинен доповнювати, а не конкурувати з НАТО.

Євросоюз повинен посилити свої оборонні можливості і бути готовим протистояти загрозам без підтримки свого давнього партнера у сфері безпеки – Сполучених Штатів Америки. Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Метсола, пише Politico.

За її словами, Європа повинна витрачати більше коштів на оборону, щоб зміцнити оборонну промисловість і практикувати стратегічну автономію. Вона підкреслила, що європейський "оборонний союз" повинен "доповнювати, а не конкурувати з НАТО".

"ЄС має бути готовим взяти на себе відповідальність у разі необхідності і бути готовим до будь-якого розвитку подій. Європа не може похитнутися, коли ми бачимо, що може статися по той бік Атлантики... Європа повинна бути сильною", – сказав Мецола.

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Що стосується ролі Європарламенту в озброєнні ЄС, Метсола заявив, що євродепутати продовжуватимуть наполягати на тому, щоб спільні закупівлі і розробка озброєнь фінансувалися через спеціальний бюджет за спільним рішенням і під контролем парламенту.

За словами президента Ради ЄС Шарля Мішеля, військові витрати блоку сягнуть рекордних 270 мільярдів євро у 2023 році перед обличчям жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Роль ЄС у НАТО

Колишній президент США, який знову має амбіції зайняти президентське крісло, Дональд Трамп дав сигнал Росії та її лідеру Путіну, що можна вільно знищувати інші країни, якщо вони мають фінансові борги.

Чинний президент США Джо Байден прокоментував слова Трампа про РФ і НАТО. За його словами, заява Трампа щодо потурання російській агресії проти країн НАТО становить загрозу для американської безпеки.

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