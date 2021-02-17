Відбудеться стратегічне обговорення щодо останніх подій у відносинах між ЄС і РФ.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів 22 лютого розгляне розвиток відносини з Російською Федерацією.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, головуватиме на зустрічі віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Спочатку глави МЗС країн-членів ЄС будуть поінформовані про поточні справи, розглянуть низку останніх питань і майбутніх подій, в тому числі ситуацію у М'янмі після військового перевороту.

"Потім вони проведуть стратегічне обговорення щодо останніх подій стосовно відносин ЄС-Росія", - йдеться у заяві.

Також глави МЗС зроблять обмін думками щодо ініціативи ЄС "Стратегічний компас", яка спрямована на посилення спільної європейської безпеки і культури оборони.

"ЄС стикається з новими і зростаючими загрозами та викликами, і міністри проаналізують зміну ситуації та обговорять, чи поточна політична програма і інструменти повинні бути посилені", - зазначається у повідомленні.

Крім того, вони розглянуть останні події у Гонконзі і обговорять подальші кроки ЄС.

Відносини Євросоюзу і Росії: що передувало

За підсумками нещодавнього візиту до Москви віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. За його словами, російська влада не хотіла використати його візит для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

У Москві Боррель закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання війни на Донбасі. Високий представник ЄС вказав на важливість поважання територіальної цілісності України.

Пізніше з'явилась заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС. Зокрема, Лавров, відповідаючи на запитання, чи йде Росія до розриву з Євросоюзом, заявив: "Виходимо з того, що ми готові. Ми сусіди. Якщо брати колективно, вони як і раніше наш найбільший торговельний, інвестиційний партнер. Багато компаній тут працюють, сотнями, тисячами обчислюються спільні підприємства. Якщо бізнес взаємовигідний, ми будемо його продовжувати". Він переконаний, що РФ зараз з військового погляду стала повністю самодостатньою.

При цьому, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ЗМІ нібито спотворили сенс заяв Лаврова. Він пояснив, що йдеться про те, що Росія має бути готова "до якихось рестрикцій, до якихось обмежень та інших недружніх проявів".

У МЗС Німеччини заявили, що здивовані словами Лаврова і вважають такі висловлювання "дивними". А в Брюсселі заявили, що розцінюють дії Москви як небажання йти на діалог і співпрацю.

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Автор: Віталій Саєнко