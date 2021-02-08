Боррель закликав негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС.

Читайте такожУ Європарламенті закликали посилити санкції проти Росії після висилки дипломатівПро це він розповів у своєму блозі.

"Агресивно організована прес-конференція і висилка трьох дипломатів ЄС під час мого візиту показують, що російська влада не хотіла використовувати цю можливість для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це і не є повністю несподіваним, це гідно жалю. Як ЄС, нам доведеться звернути увагу на наслідки, ретельно обміркувати напрямок, який ми хочемо надати нашим відносинам з Росією, і діяти згуртовано і рішуче", - повідомив Боррель.

Він зазначив, що закликав до негайного і беззастережного звільнення опозиціонера Олексія Навального, а також до повного і неупередженого розслідування спроби його вбивства.

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Автор: УНІАН