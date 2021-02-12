У Євросоюзі заявили, що дії російської влади говорять про її неготовність до діалогу та співпраці.

У Брюсселі заявили, що розцінюють дії Москви як небажання йти на діалог і співпрацю.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає DW.

"Взаємовигідна співпраця буде завжди, коли інша сторона готова до такої співпраці та діалогу. Росія явно дала зрозуміти, що вона не готова йти в цьому напрямку. Це було зроблено за допомогою багатьох сигналів, а не тільки за допомогою цього інтерв'ю", - сказав Стано.

Він підкреслив, що керівництво ЄС "в курсі того, як Лавров був процитований в пресі, і в якому трактуванні Кремль потім спробував представити його слова".

За словами Стано, усі дії Росії "зараз підкреслюють те, як вона хоче будувати відносини з Європейським Союзом" і, щоб зрозуміти це, "не потрібні інтерв'ю міністра закордонних справ російським ЗМІ".

"Ми це бачимо абсолютно ясно й чітко по реакції на ініціативу верховного представника ЄС розвернути негативний тренд у наших відносинах", - сказав Стано.

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Він також підкреслив, що Євросоюз будує свої відносини з Росією, як і з будь-яким партнером, на основі певних цінностей, власних інтересів, дотримання міжнародного права й тих зобов'язань, які накладає членство в міжнародних організаціях, на основі добросусідства.

За словами Стано, про це верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив Сергію Лаврову в ході візиту до Москви.

Заява Лаврова про відносини з ЄС: що було раніше

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що розрив відносин Росії та ЄС можливий, якщо російська влада знову побачить санкції. За його словами, вони створюють ризики для секторів російської економіки.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що слова Лаврова про готовність Росії до розриву відносин з Євросоюзом цитуються в ЗМІ нібито поза контекстом, і сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до гіршого.

Після цього Міністерство закордонних справ Росії підтвердило слова Лаврова про те, що Москва готова до розриву відносин із Євросоюзом. РФ піде на такий крок, якщо першим це зробить Брюссель.

У МЗС Німеччини заявили, що здивовані словами Лаврова і вважають такі висловлювання "дивними".

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Автор: УНІАН