Багато країн, в тому числі Німеччина, висловили сумніви з приводу виділення таких великих сум на кілька років вперед.

План Європейського Союзу витратити до 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні зустрічає опір з боку країн ЄС і може не вижити в своєму нинішньому вигляді. Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у липні запропонував блоку створити фонд розміром до 5 мільярдів євро на рік строком на чотири роки в рамках більш широких зобов'язань Заходу в галузі безпеки для підтримки України в боротьбі з російським вторгненням.

Але поки міністри оборони ЄС готуються обговорити цей план в Брюсселі у вівторок, дипломати кажуть, що багато країн, у тому числі Німеччина, висловили сумніви з приводу виділення таких великих сум на кілька років уперед.

Відео дня

За даними дипломатичної служби блоку, ЄС і його члени були одними з найбільших донорів військової допомоги Україні з тих пір, як Росія почала вторгнення в лютому 2022 року, надавши зброю і техніку на суму близько 25 мільярдів євро.

Пропозиція Борреля була спробою поставити підтримку на більш довгострокову основу шляхом створення грошового банку для допомоги Україні в рамках більшого фонду, Європейського фонду миру, використовуваного для відшкодування членам ЄС військової допомоги іншим країнам.

"Я поки не збираюся оголошувати його [план] "мертвим". Але, звичайно, завжди можна внести поліпшення. У Німеччині виникло багато питань... і це справедливо. Ми говоримо про великі гроші", - заявив у п'ятницю високопоставлений дипломат ЄС, який побажав залишитися невідомим.

Уряди ЄС підкреслили, що довгострокова військова допомога ЄС повинна бути скоординована з пакетами заходів безпеки, які окремі країни ЄС обговорюють з Києвом, що ускладнює узгодження суми, поки ці переговори тривають.

На саміті ЄС минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на даний момент основну увагу слід приділити таким двостороннім пакетам.

Деякі члени ЄС також заявили, що їм буде складно взяти на себе великі довгострокові зобов'язання, оскільки внутрішні бюджети скорочуються. "Для деяких країн-членів ЄС існує реальність державних фінансів", - сказав другий дипломат ЄС.

Третій дипломат ЄС заявив, що ймовірність того, що первісна пропозиція Борреля буде прийнята, знижується, але багато країн як і раніше хочуть мати зобов'язання на рівні ЄС.

Троє дипломатів припустили, що ЄС може в кінцевому підсумку вирішити виконувати свої зобов'язання з року в рік, замість того, щоб підписуватися на більшу суму, розраховану на чотири роки.

Допомога ЄС Україні - новини

Дебати з приводу військової допомоги розгортаються в той час, коли країни ЄС також обговорюють пропозицію надати Україні економічну допомогу в розмірі 50 мільярдів євро. ЄС також стикається з проблемами з інших аспектів військової допомоги Україні.

Багато чиновників і дипломатів також заявляють, що блоку буде складно виконати завдання з постачання Києву 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет до березня наступного року.

А Угорщина вже кілька місяців затримує 500 мільйонів євро у вигляді виплат з фонду миру членам ЄС за допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: