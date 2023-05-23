Франція готова стати гарантом безпеки для України.

Франція, поряд з іншими союзниками, готова стати одним з гарантів безпеки для України.

Про це заявив на брифінгу представник Міністерства закордонних справ країни, коментуючи публікацію у ЗМІ про те, що США разом з Францією, Німеччиною і Великобританією зможуть зіграти роль гарантів безпеки для України.

"Франція готова узгодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі і запобігти можливим агресіям в майбутньому", - йдеться в заяві.

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Гарантії безпеки для України - що відомо

Україна має намір вступити в НАТО, щоб отримати дієві гарантії безпеки про ненапад в майбутньому, в тому числі і з боку Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати гарантії безпеки ще до вступу в Альянс.

Раніше у своїй публікації видання WSJ повідомляло, що союзники розглядають модель безпеки для України, схожу на ізраїльську, яка буде віддавати пріоритет поставкам зброї і передовим технологіям. Така угода про безпеку буде пов'язана з процесом руху до майбутнього членства України в НАТО, але не поверне НАТО в бік будь-якого конфлікту з Росією.

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