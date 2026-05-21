У Єврокомісії відреагували на ідею Мерца про 'асоційоване' членство для України

У Брюсселі наголосили, що процес вступу України до ЄЄ має враховувати заслуги, навіть якщо будуть розглядатися будь-які інноваційні пропозиції щодо зближення України із блоком.

Європейська комісія заохочує лідерів країн-членів Євросоюзу розглянути пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні статусу "асоційованого члена".

Про це йдеться у відповіді речника Європейської комісії кореспонденту УНІАН. Зокрема, в Єврокомісії підтвердили, що дійсно отримали відповідний лист від канцлера Німеччини.

"Ми вітаємо факт, що це обговорення відбувається поміж країнами-членами. І ми заохочуємо до переведення цієї дискусії на рівень Європейської Ради", - зазначається у відповіді речника.

Разом із тим у Єврокомісії переконані, що це свідчить про те, що у "країн-членів теж є тверде зобов’язання якомога швидше втілити розширення в реальність".

"Стає дедалі більш очевидним, що розширення є геостратегічною інвестицією у наше процвітання, мир та безпеку. І приєднання України до Європейського Союзу також фундаментально пов'язане з безпекою нашого Союзу", - наголосив речник.

Також зазначається, що не менш важливо, щоб вдалося досягти завершення формування Союзу з усіма країнами-кандидатами, які багато років працюють у напрямку приєднання до ЄС. Водночас, як пояснюють у Єврокомісії, процес вступу має враховувати виконання необхідних вимог:

"Будь-які інноваційні рішення також повинні ґрунтуватися на процесі, що базується на заслугах".

Звертаючи увагу на майбутнє, в Європейській комісії додали, що "потрібно переконатися, що наш підхід до розширення відповідає меті". У зв'язку з цим зазначено, що Єврокомісія продовжить активно взаємодіяти як із країнами-членами, так і з країнами-кандидатами, для пошуку найкращих рішень, які "зроблять нас сильнішими і більш захищеними як Союз (у цілому)".

Ідея Мерца про "асоційоване" членство для України

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував знайти середній шлях між швидким приєднанням України і поточним статусом України як країни-кандидата на вступ. Зокрема, німецький політик пропонує надати Україні новий статус "асоційованого члена". Це має дозволити українським посадовцям брати участь у самітах Євросоюзу і міністерських зустрічах, але без права голосу.

