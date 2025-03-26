Генсек НАТО вважає, що всі союзники мають зробити справедливий внесок у спільну безпеку.

Європейським країнам потрібно збільшити внесок у власну оборону попри те, що США продовжують підтримувати союзників по НАТО. Таку заяву у Варшаві зробив генсек Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте, повідомляє The Guardian.

Кажучи про фінансування безпеки, він заявив, що інавгурація президента США Дональда Трампа радикально змінила погляд союзників на планування свого бюджету. У зв'язку з цим він закликав європейські країни збільшити витрати на оборону.

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"Бельгія говорила, що хоче досягти 2% ВВП на оборону до літа. Іспанія тепер каже, що хоче досягти 2% цього літа. Ми знаємо, що в Португалії, Італії - скрізь зараз ведуться такі дебати. Ми повинні витратити набагато більше, ніж 2%", - закликав він, зазначивши, що якщо європейські країни його не послухають, то їм зателефонує "терпляча людина з Вашингтона" - президент США Дональд Трамп.

За словами Рютте, європейці мають знати, що Сполучені Штати, як і раніше, їх підтримують. Проте він додав, що Америці теж необхідно знати, що її союзники по НАТО активізуються.

"Прихильність США НАТО передбачає, що європейські союзники і Канада візьмуть на себе більшу відповідальність за нашу спільну безпеку. Справедливе НАТО означає, що всі союзники роблять справедливий внесок, а смертоносніше НАТО означає, що, незважаючи на те, що ми завжди будемо залишатися оборонним альянсом, ми також завжди будемо готові і здатні зробити все можливе, щоб залишатися в безпеці", - додав генсек.

Щодо ядерного стримування в Європі, Рютте наголосив, що з великою повагою ставиться до Франції та Британії, які мають у своєму розпорядженні ядерні арсенали. Проте, він наполіг на тому, що альтернативи "ядерній парасольці" США у європейців немає.

"Якщо подивитися на кількість ядерних боєголовок, спрямованих на нас Росією, і, до речі, дедалі більше й більше з боку Китаю, у якого до 2030 року буде 1000 боєголовок, то єдиним надійним засобом ядерного стримування й остаточним гарантом нашої свободи є США. Французи і британці не зможуть цього замінити", - зазначив Рютте.

Витрати ЄС на оборону

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи. Згідно з ініціативою, на європейську безпеку має бути мобілізовано до 800 мільярдів євро.

Зі свого боку, видання Bloomberg повідомляло, що НАТО планує попросити Європу і Канаду збільшити військовий потенціал на третину на тлі зростаючої загрози з боку Росії.

Тим часом, три країни Південної Європи відхилили оборонний план глави Урсули фон дер Ляєн щодо збільшення оборонних витрат за допомогою доступних кредитів. За даними Politico, Франція, Італія та Іспанія побоюються, що це лише погіршить їхню і без того складну боргову ситуацію.

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