Рютте очолив альняс, коли він стикається зі зростаючою напруженістю у відносинах з Росією, зазначає видання.

Посли НАТО 26 червня затвердили прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генсеком альянсу, після того, як 30 вересня закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга. Це рішення ухвалене на кілька місяців пізніше, ніж планувалось, та спричинило внутрішній конфлікт між країнами-членами, повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що деякі посадовці НАТО занепокоєні тим, що тривала боротьба за лідерство може підірвати згуртованість і затьмарити іншу роботу, особливо у відповідь на дії Росії. Рютте очолить альянс, який розширився завдяки приєднанню Швеції та Фінляндії, та трансформувався через війну в Україні.

"Після початку бойових дій в Україні 2014 року, а згодом і після повномасштабної війни, НАТО повністю переробив свою організаційну структуру. Зараз перед альянсом стоїть завдання зміцнення і боротьби з масштабною, смертоносною війною на своєму східному кордоні - і за умови продовження підтримки з боку США, якщо Трамп виграє президентські перегони в листопаді", - йдеться у матеріалі. Відео дня

WSJ додало, що Трамп неодноразово критикував НАТО і звинувачував європейських членів альянсу в тому, що вони витрачають недостатньо коштів на оборону і власну безпеку, а Рютте неодноразово підтримував його заяви. Проте 2018 року він різко заперечив тодішньому президенту США щодо питань трансатлантичної торгівлі. Це сталося під час публічного виступу на телекамеру, на що мало хто з політиків наважувався. Крім того, відомо, що за часи президентства Трампа, новий генсек НАТО неодноразово з ним зустрічався, а це свідчить, що він непогано знає потенційного лідера найбільшого і найвпливовішого члена альянсу, наголосили в матеріалі.

Також видання зазначає, що Рютте є одним з лідерів Європи, який найдовше перебуває на керівній посаді, обіймаючи її з 2010 року. Водночас він відіграв центральну роль у торішньому рішенні уряду Нідерландів заблокувати експорт до Китаю деяких систем літографії, необхідних для виробництва сучасних мікропроцесорів, для виробника чипового обладнання ASML. Зараз він вправний європейський політик, який досягнув неабиякого успіху.

Коментуючи призначення Рютте, чинний генсек НАТО наголосив, що "залишає альянс у надійних руках", а прем'єр Нідерландів додав, що це призначення - велика честь для нього і НАТО "залишиться наріжним каменем колективної безпеки країн-членів".

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Як писав УНІАН, український президент Володимир Зеленський прокоментував призначення Рютте на посаду генсека НАТО. Він заявив, що Україна розраховує від нього на продовження спільної роботи.

"Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті", - зауважив Зеленський.

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