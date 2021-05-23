Завтра Єврокомісія повинна розглянути необхідність посилення тиску на Білорусь.

Європейську раду закликали 24 травня розглянути нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Це пов'язано з посадкою борту Ryanair в Мінську.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав примусову посадку літака для затримання журналіста Романа Протасевича безпрецедентним актом.

"Ми вимагаємо негайного звільнення всіх пасажирів. Завтра Єврокомісія повинна розглянути необхідність посилення тиску на Білорусь", - написав він у Twitter.

Читайте такожНа ситуацію з посадкою борту Ryanair в Мінську відреагували Франція і БельгіяЗа словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, такі дії не можуть залишитися безкарними.

"Я закликав президента Єврокомісії розширити завтрашній порядок денний і обговорити негайні санкції проти режиму Лукашенка. Викрадення цивільного літака є безпрецедентним актом державного тероризму", - відзначив він.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака зі співзасновником білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 25 травня 2021 року, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Литва відреагувала на затримання екс-головреда NEXTA.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Людмила Жерновська