'Вже є сигнали': Буданов розповів, як просуваються переговори щодо гарантій безпеки

У питанні розміщення іноземного контингенту Україна більше нині працює зі США, заявив Буданов.

Україна під час переговорів з провідними союзниками відстоює позицію, що контингент іноземних військ, який має стати однією з майбутніх гарантій безпеки для нашої держави, був готовий воювати в разі повторення російської агресії. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав у коментарі кореспонденту УНІАН в межах Київського безпекового форуму.

Як просуваються переговори щодо гарантій безпеки для України

"Ми нам ними працюємо", - сказав Буданов.

Разом з тим, він прокоментував, як просувається питання щодо узгодження розміщення іноземного контингенту на території України.

"Все в гарантіях безпеки – там не все так легко, але треба розуміти, чий контингент готовий розміститися, не тільки розміститися, а ще й воювати", - наголосив Буданов.

Також він відповів, чи є відповідні сигнали від інших країн, наприклад від Великої Британії та Франції.

"Є сигнали. Ми працюємо зі Штатами більше за все зараз", - сказав Буданов.

У чому проблема переговорів з Росією

Також керівник ОП під час публічного виступу на Київському безпековому форумі розповів про складнощі у переговорному процесі щодо пошуків шляхів завершення війни.

"Є позиція наша, є позиція Російської Федерації. Ми нікуди не подінемося, - вона існує. Є позиція інших світових гравців. І все це потрібно між собою якось ув'язати. Чи готові всі сторони робити свої кроки? Я думаю, що, все ж таки, готові. Просто всі ж намагаються свої задовольнити свої максималістичні запити. І в цьому є проблема", - відзначив Буданов.

Зокрема, на думку керівника ОП, проблема полягає в тому, як знайти компроміс між цими максималістичними запитами.

"Але це тільки частина цього питання, бо, зрештою, питання глибше, і не тільки в тих страшних подіях, які відбуваються тут зараз, а в тих - як запобігти повторенню подібної ситуації. Мабуть, це одне з головних питань. Як зробити таку конфігурацію, при якій повторення подібних подій стане просто нереальним", - наголосив Буданов.

Україна не визнаватиме окуповані українські землі російськими

"Прагнення до миру - це здоровий глузд, а не прояв слабкості", - відзначив Буданов.

На його переконання, умови досягнення миру можуть бути абсолютно різні.

"Ніхто, я думаю, в Україні не піде на те, щоб визвати втрату навіть міліметра нашої території. В цьому я абсолютно певен", - констатує Буданов.

Україна має стати сильною, бо з нею не будуть рахуватися

За його словами, усім зрозуміло, що до цього моменту в межах дипломатичних зусиль до обопільної згоди не вдалося дійти.

"Але для цього і існує цей процес. Він може досягти своєї мети, а може і не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Тому ми маємо бути готовими і сильними до будь-якого розвитку подій. Якщо ми будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр в цій ситуації. І навпаки, якщо ми будемо слабкими, то, в принципі, нам тільки будуть диктувати умови, на які ми можемо йти, можемо не йти, але все-одно буде щось відбуватись", - переконаний Буданов.

На його думку, висновок простий.

"Ми маємо стати сильними і бути сильними надалі для того, щоб насправді добитися успіху в цьому перемовному процесу. Тому що, зі слабкими ніхто в світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут, на жаль, не спрацює", - наголосив Буданов.

Рішення щодо Донбасу, яке задовольнить Україну, буде знайдене

Разом з тим, у нього запитали, чи Україна досі відстоює власні "червоні лінії" щодо Донбасу.

"Значить, усі реальні аспекти, не проблемні, а сенситивні аспекти, не можуть бути розголошені ніколи до моменту завершення, бо інакше - якийсь сенс в цих перемовах", - відповів Буданов.

За його словами, "червона лінія" України проста й всім зрозуміла.

"Перше, ми нічого не визнаємо. Цього не буде, хто б там що не намагався. І так просто не буде, навіть не мрійте. Стосовно Донбасу, ми знайдемо, я певен, рішення, яке задовільнить, перш за все нас, бо це наша земля, і ніхто тут не в праві трактувати землею. Цього не буде", - зазначив Буданов.

Україна має зберігати єдність всередині держави

Він повторив, що якщо Україна буде слабкою, "з нами взагалі, в принципі, розмовляти ніхто не буде".

"Наша сила, внутрішня сила - це наша єдність. Зовнішня, так - це робота з партнерами, з союзниками, співчуваючими там і т.д.. Але внутрішня наша сила - це наша єдність, це наша стійкість і здатність боротися. Якщо ми будемо роз'єднані з середини, все інше взагалі не має жодного значення", - заявив Буданов.

Він додав:

"Можна сюди закидати мільйон танків, дронів, літаків, але якщо нема єдності - просто це не буде працювати. Це найголовніше. І, на жаль, чи на щастя, в ці часи ми всі маємо об'єднатись, подобаємось ми один одному чи не подобаємось, заради досягнення мети. А мета у нас - виживання нашої держави і дати їй майбутнє. Тому зараз ми всі маємо об'єднатися навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України, і іншого варіанту не існує. Все інше приведе нас просто до катастрофи".

Іноземний контингент в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, на переконання президента України Володимира Зеленського, розміщення іноземних військ має бути на лінії зіткнення. На його думку, це зробило б для Росії початок нової війни дуже небезпечним.

В Міністерстві закордонних справ України відстоюють позицію, що військовий контингент в Україні, формування якого зараз обговорюють під проводом Франції та Великої Британії, має передбачати три складові - сухопутну, морську та повітряну.

За словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, у розмовах про гарантії безпеки для України йдеться про три аспекти. Зокрема, Збройні сили України повинні стати першою лінією оборони відповідно до майбутніх гарантій безпеки.

До другого рівня Рютте відніс формування "коаліції охочих" Великою Британією та Францією. До діяльності цієї коаліції долучені інші європейські країни і країни з поза меж Європи. В межах цієх коаліції йде мова про створення контингенту іноезмних військ. Також мова йде про долучення США, аби було розуміння, що усі зусилля докладаються разом.

