Раніше ЄС через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів запровадив три пакети санкцій до Білорусі.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз підготує нові обмежувальні заходи проти представників режиму Олександра Лукашенка.

Про це Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. (Брифінг транслювався на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії).

"У Білорусі продовжуються репресії, переслідування людей та представників громадянського суспільства. Ми розглянемо питання про запровадження наступних санкцій і тим часом підтримаємо вимогу білоруського народу щодо встановлення демократії. Ми підтримали громадянське суспільство шляхом покарання - застосування санкцій проти тих, хто позбавляє їх фундаментальних і політичних прав", - наголосив Боррель.

При цьому високий представник ЄС відмовився надати додаткову інформацію щодо підготовки нових санкцій проти представників режиму Лукашенка.

Він нагадав, що до санкційного списку ЄС проти Білорусі уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах.

"Ми готові йти далі, і ми це зробимо. Технічні групи Ради ЄС працюють над цим", - наголосив Боррель.

Санкції проти Білорусі

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

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Автор: Віталій Саєнко