Зокрема, 1 млрд євро буде спрямовано на виробництво зброї в українських виробників, ще понад 600 мільйонів євро піде артилерію та боєприпас, і 200 млн - на ППО.

У Львові під час візиту делегації європейських топдипломатів було обіцяно надати Україні додаткову військову підтримку на загальну суму 1,9 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні ЄС офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 мільярда євро на військову підтримку України", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду вважає це рішення історичним, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

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"1 мільярд євро з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" - безпосередньо в українських виробників", - уточнив Шмигаль.

За словами прем'єра, посилюється не лише здатність України до захисту, а й стимулюється економіка та інновації в українському оборонно-промисловому комплексі.

"Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. Понад 200 мільйонів євро - на посилення української ППО", - додав Шмигаль.

Він висловив подяку Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку.

"Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - відзначив Шмигаль.

Як йдеться у пресрелізі МЗС України, держави ЄС вже зобовʼязалися надати Україні щонайменше 1,35 млн снарядів до кінця року.

Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував європейській колезі Каї Каллас за важливу ініціативу з надання 2 мільйонів артилерійських боєприпасів для України та державам-членам ЄС, які вже зобов’язалися поставити понад 1,35 мільйони снарядів у 2025 році. Міністр підкреслив, що робота над збільшенням цієї кількості триває.

Сибіга окремо відзначив створення ЄС нових дієвих інструментів довгострокового розвитку європейської оборонної промисловості.

"Це нова ера в європейській обороні. Наша мета - прискорена інтеграція української та європейської оборонної промисловості. Це зміцнить європейську оборону нашими унікальними технологіями та посилить наших захисників на полі бою", - відзначив Сибіга.

За словами міністра, нові інструменти дозволять прискорити технологічне оновлення та інтеграцію українського ОПК у загальноєвропейські ланцюги постачання.

Підтримка України від ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше верховна представниця ЄС Кая Каллас анонсувала, що у Львові 9 травня буде оголошено про виділення 1 мільярду для української оборонної промисловості. Кошти будуть надходити від різних країн-членів.

В ЄС відзначають, що Росія не демонструє жодних ознак щодо бажання миру. Тому, потрібно більше чинити тиск на Росію, аби Росія також захотіла би миру. З цією метою ведеться робота над підготовкою 17-го пакету санкцій.

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