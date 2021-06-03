Народні депутати ухвалили заяву щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

Верховна Рада України закликає білоруську владу негайно звільнити журналіста й активіста Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві Верховної Ради щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську. За документ проголосували 280 народних депутатів.

У заяві зазначається, що 23 травня 2021 року пасажирський літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс, був змушений із залученням білоруського військового винищувача здійснити посадку в аеропорту "Мінськ".

Нагадується, що цивільний літак перевозив понад 120 пасажирів. На його борту перебував засновник найбільшого опозиційного білоруського телеграм-каналу NEXTA Протасевич, якого разом з його партнеркою, громадянкою Росії Софією Сапегою було знято з літака і затримано білоруськими правоохоронними органами.

Читайте такожЗеленський назвав "союзну державу" РФ та Білорусі загрозою для УкраїниУ документі наголошується, що парламент України рішуче засуджує дії влади Республіки Білорусь щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair та затримання Протасевича, що є «черговим проявом наступу білоруської влади на політичну опозицію, на свободу слова і журналістську діяльність у Білорусі».

Парламент України закликає білоруську владу негайно звільнити Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань.

У заяві сказано, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна невідкладно провести розслідування цього неприйнятного акта з відповідними наслідками для тих, хто його вчинив.

Також Верховна Рада підтверджує цілковиту солідарність зі своїми міжнародними партнерами, передусім з держав-членів Європейського Союзу та США, зокрема щодо припинення повітряних сполучень з Республікою Білорусь.

Верховна Рада підтримала дії уряду України, який запровадив заборону на авіаперевезення між Україною та Республікою Білорусь з 26 травня 2021 року та посилив «повітряні санкції» проти білоруських авіакомпаній з 28 травня 2021 року.

Під час обговорення питання багато опозиційних депутатів зазначали, що ця заява є «беззубою» і дуже м’якою, але наголосили, що підтримають її.

Посадка літака Ryanair у Мінську та затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Читайте такожЄС запровадить санкції проти "Белавіа" та білоруських чиновників - ЗМІОднак у результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком та розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського Союзу, але Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворювальним підприємствам Білорусі.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Надя Пришляк