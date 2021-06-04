Літакам білоруських авіакомпаній буде заборонено літати над територією країн ЄС, а європейським перевізникам - над Білоруссю.

Європейський союз заборонить білоруським авіакомпаніям літати над територією держав-членів і приземлятися в їх аеропортах.

Такий план дій сьогодні, в п'ятницю, 4 червня, схвалили посли країн ЄС, передає Reuters з посиланням на три дипломатичних джерела.

Крім того, Євросоюз заборонить своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю.

Заходи мають набути чинності сьогодні опівночі за центральноєвропейським часом (CET) - о 01:00 ночі 5 червня за Києвом, якщо до 14:00 (15:00 за Києвом) не надійде жодних заперечень - а їх, за словами дипломатів, не очікується.

Посадка літака Ryanair у Мінську

Днями дипломатичні джерела повідомляли, що Європейський союз готує санкції щодо державної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа" і близько десятка вищих посадових осіб білоруської авіації.

Читайте також"Визнання" провини і "повага" до Лукашенка: з'явилося "інтерв'ю" Протасевича білоруському каналу (відео)Зокрема, очікувалося, що вже 4 червня в ЄС можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території союзу літаків білоруських авіакомпаній.

Обмежувальні заходи пов'язані з нещодавнім інцидентом в аеропорту Мінська. 23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився у столиці після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак у результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня. Згодом Верховна Рада закликала білоруську владу негайно звільнити журналіста, а також усіх політичних в'язнів.

У Європейському союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявляв, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського союзу, натомість Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам Білорусі.

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Переклад: Катерина Комолова