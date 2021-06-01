Також Лукашенко стверджує, що країни Заходу намагаються вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам Білорусі.

Олександр Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи будуть поширюватися на транзит російського газу до країн Європейського Союзу.

Про це пише видання sb.by.

Він заявив, що "європейці не стрілятимуть собі в ногу".

"Їм немає необхідності стріляти собі в ногу. Вони ж не Україна. Тому я не думаю, що вони візьмуться за цей важіль. Це їм вже тоді зовсім дорого обійдеться. І тут вони вже будуть мати справу не тільки і не стільки з Білоруссю, скільки з Росією. А з Росією, вони розуміють, що краще не мати справу", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко стверджує, що країни Заходу намагаються вдарити по бюджетоутворюючим підприємствам Білорусі. Це стосується і загрози санкцій щодо газового транзиту по трубі "Ямал - Європа2".

Скандал довкола посадки літака Ryanair у Білорусі

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

Після цього інциденту багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю, в тому числі й Україна з 26 травня.

Також країни G7 та ЄС заявили про намір запровадити санкції проти Білорусі через примусову посадку літака й арешт Протасевича.

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Автор: Олег Давигора