Парад цивільної оборони та резервістів на честь 75-річчя Північної Кореї міг бути лише декорацією для перемовин з лідером КНР щодо Путіна.

Ювілейний парад цивільної оборони та резервістів на честь 75-річчя Північної Кореї, який лідер країни Кім Чен Ин урочисто провів в п'ятницю, 8 вересня, міг бути лише "декорацією" для перемовин з Китаєм про Путіна.

Як зазначає Bloomberg, північнокорейський лідер готується здійснити рідкісну поїздку до Росії наступного тижня. Це не оминуло уваги Китая.

Під час військового параду до Кім Чен Ина приєдналася високопоставлена делегація з КНР, щоб, ймовірно, передати послання від китайського лідері Сі Цзіньпінем перед тим, як Кім поїде говорити з главою РФ Володимиром Путіним.

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Зазначається, що делегація складалася з 24 осіб. Її очолював віце-прем'єр Держради КНР Лю Гочжун.

"Делегація на чолі з Лю могла б дати президенту Китаю Сі Цзіньпіну можливість поспілкуватися з Кімом перед тим, як північнокорейський лідер, як очікується, поїде до Росії для зустрічі у Владивостоці наступного тижня з президентом Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

Bloomberg вказує, що наразі лідер РФ зацікавлений у постачанні боєприпасів з боку Північної Кореї, щоб задіяти їх у війні з Україною.

Відправляючи Лю, який відповідає за політику охорони здоров’я та сільському господарстві, Пекін намагається уникнути враження, що він працює з Пхеньяном у питаннях безпеки та оборони, вважає фахівець з відносин між Китаєм і Північною Кореєю Лі Сан Сук.

"Китай не може залишатися осторонь від Північної Кореї та Росії, які зміцнюють співпрацю у сфері безпеки, але Пекіну важко робити кроки, які б йшли всупереч санкціям. Тож, швидше за все, ставку зроблять на економічну співпрацю", - сказав Лі.

Північна Корея десятиліттями бореться з проблемою хронічної нестачі продовольства. Водночас, країна має величезні запаси боєприпасів радянського типу, нагадує видання.

Також Bloomberg вказує, що на параді Кім Чен Ина в Пхеньяні були представлені парашутна команда, колони швидкісних мотоциклів, пускові установки протитанкових ракет, а також зенітна артилерія та інше озброєння. На святі Кіма супроводжувала його "улюблена дочка", яка вже стала постійним "компаньйоном" лідера КНДР на великих заходах.

Кім Чен Ин зібрався до Путіна в Росію

Раніше видання The New York Times вказувало, що Кім Чен Ин розраховує на допомогу РФ у будівництві нового атомного підводного човна та розгортанні супутників-розвідників. Це розглядається, як предмет торгів між країнами за постачання боєприпасів.

Щоб обговорити це детальніше, Кім Чен Ин погодився зробити "рідкісну вилазку" до Путіна. Він має приїхати до російського Владивостока на бронепоїзді вже наступного тижня. Для візиту розглядається період 10-13 вересня, вказував NYT.

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