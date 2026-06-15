З'явилася реакція Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі

У Китаї заявили, що підтримують мирний діалог як єдиний шлях до завершення кризи.

Міністерство закордонних справ КНР відреагувало на російський удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня. У відомстві закликали всі сторони "докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту". Про це повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзяньу на прохання журналістів прокоментувати обстріл лаври сказав, що "у питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою".

"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - зазначив дипломат.

Відео дня

Реакція на удар по Києво-Печерській лаврі

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на удар по Лаврі. Він назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна одним з найбільших варварів в історії і наголосив, що тільки росіяни, "які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру - унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною". Також Сибіга повідомив, що Україна терміново ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та інші міжнародні механізми, "вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що російський удар по Лаврі - "це як бомбардування Нотр-Даму". На його думку, Росія "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій". Французький міністр додав, що це "є абсолютно неприйнятним". А єврокомісарка з питань розширення Марта Кос припустила, що Росія не випадково атакувала Київ саме 15 червня, адже в цей день відкривається перший переговорний кластер України з ЄС. На її думку, Москва показала, чого боїться найбільше, - демократичної України, що є частиною Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: