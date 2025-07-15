Внаслідок авіакатастрофи в лондонському аеропорту Саутенд загинули всі четверо людей, які перебували на борту літака Beech B200 Super King Air.

Як пише The Mirror, рейс SUZ1 прямував до аеропорту Лелістад в Нідерландах. Незабаром після зльоту літак нахилився вліво, почав неконтрольоване зниження і врізався в трав'янисту ділянку поблизу злітно-посадкової смуги. Після цього він перетворився на "вогняну кулю".

Згідно з офіційними даними Британії, всі четверо загиблих були іноземними громадянами. Видання з'ясувало, що на борту знаходилася 31-річна медсестра Марія Фернанда Рохас Ортіс - це був її перший день на новій роботі. У Відділі розслідування авіаційних подій заявили, що наразі занадто рано робити припущення про те, що могло стати причиною цієї авіакатастрофи.

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"Ми розпочали розслідування, яке встановить обставини і причини цієї трагічної аварії. Воно йде паралельно з розслідуванням поліції графства Ессекс. Якщо будуть зроблені висновки щодо безпеки, ми надамо рекомендації, які допоможуть запобігти повторенню подібних аварій".

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