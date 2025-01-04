Суддя зазначив, що вирок буде "м’яким" з безумовним звільненням.

Обраному президенту США Дональду Трампу оголосять вирок у справі про підкуп порнозірки за 10 днів до його інавгурації. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що суддя Хуан Мерчан призначив оголошення вироку у справі про виплати за мовчання порноакторці Стормі Денієлс $130 тис. на 10 січня.

При цьому суддя зазначив, що вирок буде "м’яким" з безумовним звільненням. За його словами, вирок може бути обвинувальним, але без засудження до ув’язнення, штрафів чи випробувального терміну. При цьому Трамп зможе брати участь у засіданні дистанційно.

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"Мерчан, який головував у судовому процесі над Трампом, повідомив у письмовому рішенні, що він засудить колишнього та майбутнього президента до так званого безумовного звільнення, за якого засудження залишається в силі, але справу закривають без тюремного ув’язнення. штрафу або умовного терміну. ... Лише закриття цієї справи буде служити інтересам правосуддя", - зазначив суддя.

Обвинувачення Трампа

Трампу загрожувало до чотирьох років ув'язнення у справі про "гроші за мовчання" після того, як у травні 2024 року присяжні визнали його винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації бізнес-документації для виплат зірці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року.

Також УНІАН повідомляв, що Трампа судитимуть за зберігання секретних документів у розпал президентської кампанії. Йому було висунуто звинувачення у тому, що він нібито незаконно зберігав документи, пов'язані з національною безпекою, після того, як залишив посаду президента США.

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